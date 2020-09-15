الولايات المتحدة – اكتشف علماء كلية الطب بجامعة نورث ويسترن الأمريكية، منطقة الدماغ المسؤولة عن الرغبة الجنسية لدى الرجال. ما يمكن من تقوية أو إضعاف الرغبة الجنسية للرجال بالتأثير عليها.

وتشير مجلة Endocrinology، إلى أن الباحثين اكتشفوا منطقة الدماغ التي تختفي فيها الرغبة الجنسية للرجال. ويقول الدكتور سردار بيلون رئيس الفريق العلمي، “هذا أول اكتشاف يوضح كيف يحفز هرمون التستوستيرون الرغبة الجنسية للرجل”.

ويضيف، الجين المشفر لإنزيم أروماتاز ، ينظم السلوك الجنسي للرجال، من خلال تحويل التستوستيرون إلى استروجين. أي يمكن للعقاقير الطبية تعزيز الرغبة الجنسية من خلال تقوية وظيفة هذا الجين، أو إضعافها.

ويشير الباحثون، إلى أنه في السابق لم يكن واضحا كيف يعمل إنزيم أروماتاز في الدماغ. ويقول بولون، “لقد أثبتنا بصورة قاطعة، أن تحويل التستوستيرون إلى استروجين في الدماغ، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على النشاط الجنسي أو الرغبة الجنسية لدى الرجال، وإنزيم اروماتاز ينظم هذه العملية”.

وقد أجرى الباحثون تجاربهم على الفئران المخبيرية، وحينما كانوا بصورة انتقائية يوقفون تشغيل الهرمونات في أدمغة الفئران، كان النشاط الجنسي لدى الذكور ينخفض بنسبة 50% ، على الرغم من مستوى التستوستيرون المرتفع في دمهم.

ويضيف الدكتور هونغ تشاو ،”إنزيم اروماتاز، هو الإنزيم الأساسي الضروري لانتاج الأستروجين”.

ويقول، لقد تعودنا على التفكير أن هرمون الاستروجين، هو هرمون أنثوي. ولكنه يقوم بوظائف معينة في جسم الرجال أيضا. لذلك لتحفيز الرغبة الجنسية لدى الرجال يجب تحويل التستوستيرون إلى استروجين.

ووفقا للباحثين، هذا الاكتشاف المهم يوضح دور أروماتاز في هذه العملية، ويمكن أن يساعد على ابتكار طرق علاجية جديدة لمشكلات الرجال الجنسية في جميع انحاء العالم، من خلال التأثير على الجين المسؤول في الدماغ.

المصدر: فيستي. رو