بالصور.. المطاعم السودانية تتحول إلى وجبة “زمني الصعب” مع ارتفاع سعر الفول

بالصور.. المطاعم السودانية تتحول إلى وجبة “زمني الصعب” مع ارتفاع سعر الفول

السودان – توجهت مطاعم شعبية كثيرة في السودان عقب ارتفاع سعر وجبة الفول إلى 200 جنيه سوداني اي مايعادل (3.62) دولار في معظم المطاعم، إلى تسويق وجبة أقل كلفة أطلق عليها تسمية “زمني الصعب”.

ومكونات الوجبة البديلة عبارة عن بليلة عدس تقطع عليها شرائح البصل ويضاف لها الزيت والشمار الفلفل الحار، وتؤكل بالخبز.

ويباع الطلب بنحو 60 جنيها مايعادل 1.8 دولار تعويضا عن وجبة الفول السائدة بالسودان.

وشهد السودان في الفترة الأخيرة ارتفاعا وصف بـ”الجنوني” لأسعار معظم السلع لاسيما الفول.

عقب ارتفاع اسعار الفول

وجبة فلافل

المصدر: صحيفة “السوداني”