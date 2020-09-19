ليبيا – رحّبت الخارجية الروسية، اليوم السبت بقرار استئناف تصدير النفط في المستقبل القريب، واعتبرته خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة في البلاد.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت ردًا على سؤال صحفي وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”: “حسب المعلومات الواردة، فقد اتّخذت قيادة الجيش الوطني الليبي بعد التشاور مع مجلس النواب، والحكومة التابعة له برئاسة عبد الله الثني ومشايخ بعض القبائل، إضافة إلى ممثلي إدارة غرب ليبيا، اتخذت قرارًا باستئناف تصدير النفط لمدة شهر. ومن المفترض أن يتمَّ توزيع العائدات بشكل عادل على جميع مناطق البلاد”.

وتابعت: “ولتسوية القضايا الخلافية فقد وقعت حكومة الوفاق ممثلة بنائب رئيسها، أحمد معيتيق وقيادة الجيش اتفاقية بشأن تشكيل لجنة خاصّة”.

كما أضافت زاخاروفا: “نرحّب بهذا القرار ونعتبره الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتحاربة وإقامة تعاون بناء لصالح الليبيين جميعهم، بُغية تجاوز تداعيات الصراع الأهلي واستعادة وحدة البلاد”.