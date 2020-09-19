ليبيا – طالب رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج الطاهر الغرابلي، المتظاهرين بالخروج سلميًا، ضدّ الظلم والفساد وطلاب السلطة، وما وصفها بـ”الأجسام البالية” وشرعيتها الوهمية، وضدَّ عرقلة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية.

الغرابلي زعم في تدوينتين له عبر حسابه بـ”فيسبوك” أنّ الثورة يجب أن تكون ضدّ انتشار السلاح خارج نطاق المؤسسات المختصّة، وضدّ البلطجية بجميع أشكالهم، ومن أجل وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفًا: “ثورة للوطن وهذا وقتها”.

وانتقد اجتماع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مع قيادات وممثلي الشرق الليبي قائلًا: ” هل من متّعظٍ ويزيل كلّ هذه المخلّفات ورواسب الماضي وينطلق إلى الأمام، لنعلن عن ثورة المظلومين ثورة أصحاب الحقوق قبل فوات الأوان”.