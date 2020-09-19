ليبيا – علق رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض اليوم السبت على اتفاق استئناف تصدير النفط الليبي.

النايض اعتبر بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن الاتفاق شجاع وتم بكامل تفاصيله واشتراطاته وآلياته كما أنه يأتي وليبيا والليبيون في أمس الحاجة إلى تدفق إيرادات الدولة إلى خدمة الوطن والمواطن.

وأكد على أن هذا الاتفاق يعالج الأسباب العميقة للحروب والتوترات، ويفتح صفحة جديدة من الإنصاف لكل المناطق والمدن والقرى والمواطنين.

ونوّه إلى أن أول خطوات بناء الدولة الليبية الموحدة هي الإنصاف والتوزيع العادل لمقدرات ليبيا على كل الليبيين، ونبذ الاستكبار والاستحواذ والغلبة والفساد.

كما أشار النايض إلى أن هذا الاتفاق يجفف منابع الإرهاب ويحرم عصابات الظلام من غنائمهم التي سرقوها على مدى قرابة العشر سنوات، مضيفاً” الآن حصحص الحق وسيتضح للشعب الليبي من هم خانقوه حقيقة”.

وأضاف:” أما بالنسبة لاصطفاف أحمد معيتيق مع ليبيا بدلا من مصالح مدينة أو فئة معينة، فهذا يفتح باب مصالحة وطنية حقيقية بين الوطنيين في مصراتة وإخوانهم في باقي ليبيا، ويقطع الطريق على رؤوس الفتن من العصابات المؤدلجة التي مزقت الوطن”.