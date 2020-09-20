ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنّه لا يوجد خلاف في الغرب أو الشرق أو الجنوب على استئناف تصدير النفط والغاز؛ لما لوقفه من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني حيث بلغت الخسائر المباشرة حتى اليوم عشرة مليارات دولار.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أضاف أنّ القطاع بحاجة لإصلاحات تقدّر بالمليارات لكي يعود الإنتاج كما كان في السابق في حين أنّ العودة لرقم مليون برميل يوميا تستغرق شهرًا مما يكبّد الدولة خسائر إضافية أخرى.

ورأى أنّ عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق حاول توظيف استئناف تصدير النفط لمصالحه الشخصية كما فعل “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) أيضًا الذي يريد أن يسدّد ديونًا بلغت 50 مليارًا جراء ما وصفه بـ” الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) فيما أراد معيتيق أن يضمن مقعده في الرئاسي الجديد، حسب زعمه.

عضو مجلس الدولة اختتم قائلًا: “إنّ الاثنين فشلا في تحقيق ذلك، وإنّ استئناف ضخِّ النفط سيعود بكلّ الأحوال في ظلِّ تكاليف باهظة تدفعها ليبيا من أجل نزوات فردية”.