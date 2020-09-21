ليبيا – اعتبر القيادي بمدينة مصراتة وسفير المجلس الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين أنّ ‏صمت الرئاسي والدولة والنواب ‎حتى اللحظة عن اتفاق ‎معيتيق وحفتر يعني أنّ المجالس الثلاثة “راضية بالمأذون وبالمهر والعقد”.

الأمين قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: إنّ مجالس تقاسم السلطة والفشل المُكرّر والمناصب الدوّارة لن تنتهي.

وأضاف: “البلديات وعمداؤها عليها أن تمارس شرعيّتها الانتخابية القاعدية للشعب الليبي، بإعلان أنها لم تعُد معترفة بسلطات غير شعبية وغير منتخبة وعسكرتارية ومتناحرة، وتطالب ببيانات اعتماد دستور عبر استفتاء شعبي وعبر اعتصام مدني شامل”.