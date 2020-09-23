ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز إنّ روسيا هي من تقف وبقوّة وراء اتفاق عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق وحفتر (القائد العام للقوّات المسلّحة).

دبرز وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء، أضاف: “روسيا تهدف لإرجاع حفتر للمشهد بأيِّ شكل، حتى لا تفقد شريكها الذي أصبح منبوذًا من الجميع”.

وزعم أنّ روسيا تعلم أنها سوف تخسر كلَّ شيء إذا انتهى حفتر الذي راهنت عليه وما زالت متمسكة به وهو تمسّك مؤقت. مردفًا: “فالروس رهانهم الكبير على منظومة القذافي”، وفق قوله.