ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلة الوفاق فتحي باساآغا أمس الجمعة السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز.

اللقاء تضمن وفقًا لتغريدة نشرها باشاآغا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الحديث عن خطط إرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات.

وتقدّم باشاآغا بالشكر للسفير على الدور الهولندي في دعم ملفات حقوق الإنسان في وتكوين لجنة تقصٍ للحقائق لتلاحق ما وصفها بـ”جرائم ميليشيات حفتر، ومرتزقة فاغنر الروس” على حد زعمه.

كما أضاف: “كانت فرصة جيدة أيضًا لأهنئ السفير لارس بعودة السفارة الهولندية للعمل من العاصمة طرابلس بشكل جزئي في هذه الفترة، على أمل التشغيل الكامل قريبًا”، مؤكّدًا استعداد الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي تأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية.