ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو الشيخ علي محمد بركة أمس الأحد إنّ الفترة الحالية غير كافية لعقد “مؤتمر المصالحة الليبية” في القاهرة خلال النصف الأول من أكتوبر.

بركة أضاف في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية: ” إن أيُّ خطوة في هذا الاتجاه تحتاج الوصول إلى القيادات الحقيقية في الشارع الليبي، وإن هذه القيادات يصعب عليها التحرّك في الوقت الراهن للظروف الأمنية والمناخ”.

وشدّد على أنّ أيّ لقاءات في مصر هي ذات أهمية، خاصّة في ظلِّ إمكانية حضور قيادات من الغرب الليبي.

ورأى أنّ أهمَّ خطوة يمكن أن تقوم بها مصراته هي الإفراج عن القيادات المعتقلة منذ سنوات عدّة دون وجه حق، وأنّ هذه الخطوة يمكن أن تعيد الثقة بين مصراتة والقبائل الليبية.

يذكر أنّه من المرتقب أن تجتمع الأطراف الليبية من مجلس الدولة والبرلمان الشهر المقبل في جنيف، للتوافق على المجلس الرئاسي الجديد والتركيبة الحكومية.