ليبيا – قامت السلطات الليبية بإحالة الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي إلى النيابة العسكرية، وذلك بعد أن احتجزهم خفر السواحل التابع للجيش قبالة سواحل بنغازي.

العميد محمد الورشفاني قال في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية: إنّ الصيادين الإيطاليين جرى تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وسوف يحالون إلى المحكمة العسكرية في بنغازي الشهر القادم، حيث ستتم محاكمتهم بتهمة الدخول إلى المياه الليبية والصيد فيها دون إذن مسبق.

وذكرت “نوفا” أنه خلال الأسبوع الماضي علمت بأنّ الصيادين يقبعون تحت إيقاف مؤقّت كنوع من الإقامة الجبرية ولم ينقلوا بعد للسجن، في انتظار انتهاء إجراءات النيابة واستكمال التهم ضدهم.