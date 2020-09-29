ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنّ مصر هي الوحيدة القادرة على رعاية المسار الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية.

بن شرادة أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “خير دليل على ذلك هو المفاوضات السابقة في مصر، ورعاية الحوار ووصوله إلى نتائج على أعلى مستوى، حتى استطاعت جمع رئاسة الأركان لحكومة الوفاق ورئاسة الأركان للحكومة المؤقّتة، ووضع هيكلة؛ لكن تعثّر الأمر عندما تعلّق بمن يكون على هرم السلطة”.

ورأى أنّ الوقت مناسب، وأنّ ما تم بذله في السابق يسهل المفاوضات الآن، وأنّ نقطة القوة لدى مصر تأثيرها القوي.