ليبيا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنّ بلاده تعمل على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق مع ليبيا حول خفر السواحل بشأن قضية حقوق الإنسان.

دي مايو وفي تصريحات إذاعية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الإثنين قال: “بمجرّد وصولي إلى وزارة الخارجية، شرعت في عملية التفاوض للتغلّب على مراكز الاحتجاز، تلك التي يعرفها بابا الفاتيكان فرانسيس بأنّها معسكرات اعتقال”.

وشدد دي مايو الذي وجه نداءً لبروكسل على أنّ عمل الدبلوماسية سيؤتي ثماره، موضّحًا أنّ عصر الدبلوماسية ليس عصر السياسة أو الإعلام.

وذكر دي مايو أنّ الاتحاد الأوروبي قام بالكثير فيما يتعلّق بالتعافي بعد فيروس كورونا، حيث اكتشاف مبدأ التضامن، مضيفًا أنّ عليه فعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالهجرة.