ليبيا – قال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري إنّ نصيب المنطقة الشرقية من الثرواث الليبية 38% نسبة للمساحة و30% نسبة لعدد السكان.

الحبري أكّد خلال تصريحات صحفية لقناة “الحدث” على أنه عند دراسة نسبة المساحة وقرب مناطق الحقول فقد كان نصيب الجنوب من الثروات 12% و50% للمنطقة الغربية.

وأضاف أنّ تمويل المليشيات يكون عن طريق السوق السوداء، مشيرًا إلى أنّ تذبذب سعر الدولار اليوم يدلُّ على انعدام إدارة سعر الصرف.

وطالب بإدارة سعر الصرف بشكل سليم من خلال لجنة فنية مختصّة ترصد سعر الصرف في السوق الموازي بشكل يومي، بحيث لايتجاوز 3 دينار.

كما أشار محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أنّ تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي في طرابلس سيحلُّ جميع الإشكاليات، وأنّ ما يحدث في المصرف المركزي لا يمتُّ للإدارة الاقتصادية بأيِّ شكل من الأشكال، لا من قريب ولا من بعيد، على حد تعبيره.