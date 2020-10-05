أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الإمارات

أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الإمارات

الإمارات الاعربية – تلقت الفنانة الإماراتية أحلام جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن البرنامج الوطني الإماراتي لاستخدام لقاح “كوفيد-19” في البلاد.

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “تويتر” أثناء حصولها على الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة إلى أنها ستتلقى الجرعة الثانية بعد شهر من الآن.

وعلقت أحلام على الفيديو: “إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا”.

واستطردت: “كلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد، (لا تشلون هم)”.

وكانت أحلام أجرت فحص كورونا مؤخرا بعد عودتها من السعودية عقب مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي، وعزلت نفسها عن أولادها والتزمت بالحجر الصحي حفاظا على أسرتها.

المصدر: “العين” الإماراتية