ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية أمس الأحد رئيس المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، لمناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري المؤقّت، وما تحتاجه المفوّضية لإنجاز هذا الاستحقاق للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به البلاد.

عماري استمع خلال لقائه بالسائح بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق لإجراء العملية والإعلان عن نتائجها خلال فترة 120 يومًا من تاريخ البدء فيها، مشددًا على أنّ الكوادر البشرية والقدرات الفنية للمفوّضية تسمح لها بذلك كونها جسمًا موحّدًا ولم يتعرّض للانقسام.

كما تطرّق النقاش لتفاصيل إجراء العملية الانتخابية للمواطنين الليبيين النازحين والمهجّرين وسهولة ترشّحهم والتصويت لهم في أماكن نزوحهم.

عماري ناقش مع السايح الاحتياجات المالية للمفوّضية وتلبيتها من طرف حكومة الوفاق خلال هذا العام، مؤكّدًا أنّ الحكومة ملتزمة بتوفير المخصّصات المالية اللازمة للمفوضية.

وفي سياق متّصل، أكّد عماري زايد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” استعداد المفوّضية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات برلمانية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.