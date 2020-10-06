إنجلترا – تعافى آرسنال من خسارته أمام ليفربول (1-3) في الجولة الماضية، ليتخطى ضيفه شيفيلد يونايتد (2-1)، اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي آرسنال، الثنائي بوكايو ساكا في الدقيقة (61) ونيكولاس بيبي في الدقيقة (64)، فيما أحرز ديفيد ماكجولدريك هدف شيفيلد يونايتد الوحيد في الدقيقة (83).

ورفع آرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي وليفربول الذي سيلعب مساء اليوم أمام أستون فيلا، فيما بقي رصيد شيفيلد خاليا من النقاط.

الشوط الأول

واعتمد مدرب أرسنال على طريقة اللعب (3-4-3)، حيث وقف كيران تيرني إلى جانب دافيد لويز وجابرييل ماجالهاييس في عمق الخط الخلفي، تواجد هكتور بيليرين وبوكايو ساكا على الطرفين.

فيما تمركز الدولي المصري محمد النني وداني سيبايوس في وسط الملعب، وراء خط هجومي ثلاثي مشكّل من ويليان وبيير إيميريك أوباميانج وإيدي تكيتياه.

في الجهة المقابلة، لجأ شيفيلد يونايتد إلى طريقة اللعب (3-5-2)، فتكون الخط الخلفي من كريس باشاك وجون إيجان وجاك روبنسون، وتواجد على الطرفين كل من جورج بالدوك وإندا ستيفنز.

ولعب ساندر بيرج دور لاعب الارتكاز، وراء ثنائي الوسط جون لوندستام وبن أوزبورن، فيما تقاسم ديفيد ماكجولدريك وأوليفر بوركي الأدوار في خط الهجوم لشيفيلد.

وشكل آرسنال خطرا مبكرا في الدقيقة الثانية، عندما مرر أوباميانج إلى نكيتياه الذي فشل في استغلال الكرة بين مدافعي شيفيلد ليذهب الخطر.

وكاد شيفيلد يونايتد يباغت مضيفه في الدقيقة الرابعة، عندما استقرت تمريرة لويز الخاطئة أمام بوركي، الذي حاول استثمار خروج الحارس بيرند لينو من أمام مرماه دون أن ينجح.

ومنع المدافع باشام، أوباميانج من التسديد أمام المرمى إثر تمريرة من بيليرين في الدقيقة (12)، ورغم أن البداية كانت مفتوحة بين الطرفين، إلا أن النصف الأول من الشوط الأول لم يشهد تسديد كرة واحدة نحو المرمى.

وأخيرا جاءت الفرصة الأولى في الدقيقة (28)، عندما حاول نكيتياه متابعة كرة عالية برأسه، لكن الحارس أرون رامسدايل سيطر عليها بسهولة.

وفقد النني الكرة في الناحية اليسرى، لتصل إلى ماكجولدريك الذي تقدم بها قبل أن يسدد نحو المدرجات الخالية في الدقيقة (35)، وبعدها بدقيقتين تألق رامسدايل في إبعاد الكرة إثر تسديدة من أوباميانج.

ومضت الدقائق التالية هادئة، قبل أن يبذل أوباميانج جهدا مضنيا عندما حاول متابعة الكرة بطريقة أكروباتية، بيد أنها تهادت بسهولة بين يدي رامسدايل في الدقيقة (44)، لينتهي الشوط الأول (0-0).

الشوط الثاني

واستطاع آرسنال شق دفاع شيفيلد للمرة الأولى في الدقيقة (52)، عندما وجدت تمريرة ساكا أقدام سيبايوس الذي أرسل كرة مميزة أمام المرمى، حاول أوباميانج اللحاق بها دون فائدة.

ومع تحول آرسنال إلى طريقة اللعب (4-2-3-1)، دخل نيكولاس بيبي مكان نكيتياه، وأثمرت سيطرة المدفعجية عن هدف السبق في الدقيقة (61)، بعدما وضع بيليرين الكرة على طبق ذهبي أمام ساكا الذي سددها في الزاوية العليا اليسرى.

وتمكن آرسنال من تعزيز تقدمه في الدقيقة (64)، عن طريق بيبي الذي تبادل الكرة مع بيليرين قبل أن يتقدم بها ويسددها زاحفة لترتطم بالعارضة وتدخل الشباك.

ورغم تقدمه بهدفين، واصل آرسنال سيطرته على الكرة، فيما لم يتمكن شيفيلد من تهديد مرمى خصمه حتى الدقيقة (78)، عندما أطلق البديل ماكبيرني كرة قوية استقرت بين يدي الحارس لينو.

وتمكن الفريق الضيف أخيرا من تقليص النتيجة في الدقيقة (83)، عندما حصل ماكجولدريك على الكرة عند حافة منطقة الجزاء، ليسددها أرضية في الزاوية السفلى اليسرى، لكن ما تبقى من وقت لم يسعف شيفيلد لتحقيق التعادل، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال (2-1).

وكالات