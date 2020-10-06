ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد القيادي في حركة التجمع الإسلامي المحظورة إنّ مشاورات أطراف الأزمة الليبية في المغرب وسويسرا ودول أخرى ستطيل عمر الأزمة الليبية لأسباب عدة.

عماري زايد وفي تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين أوضح أنّ مشاورات أطراف الأزمة في بوزنيقة وجنيف ومناطق أخرى ستطيل عمر الأزمة الليبية؛ لأنّ بين هذه المسارات تنافسًا وتضارب مصالح لبعض الدول، زاعمًا دخول مصر التي وصفها بـ” الداعمة لخليفة حفتر ” في مسار آخر من الحوار.

وقال: “إن حوارات المغرب وسويسرا وغيرها قُدِّمت خلالها تنازلات لأناس أيديهم تلطخت بالدماء”.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ المخرج الوحيد لأزمة بلاده هو تنظيم انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري المؤقّت، تنتج برلمانًا جديدًا يُنهي الانقسام، ويوحّد مؤسسات الدولة في شتى أنحاء البلاد.

عضو المجلس الرئاسي أعرب عن أنّ المفوّضية العليا للانتخابات أبدت استعدادها لإجراء انتخابات وإعلان نتائجها خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا.