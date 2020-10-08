ليبيا – أكّد المعاون السابق لـ إسماعيل الصلابي آمر “كتيبة 17 فبراير” التابعة لـ”مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي” مصطفى الساقزلي أنّ فوزي نويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصل العاصمة طرابلس.

الساقزلي وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء رأى أنّ الفرصة سانحة لنواب طرابلس لعقد جلسة تحت رئاسة النويري، لنيل الشرعية الدولية وسحب البساط من صالح، ثم السعي للحصول على النصاب القانوني لتفعيل دور البرلمان والسعي لتوحيد ليبيا ومؤسّساتها بدل اجتماعات بوزنيقة المغربية، على حد تعبيره.