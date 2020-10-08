كشف النقاب عن “طائرة الركاب الأسرع من الصوت”

كشف النقاب عن “طائرة الركاب الأسرع من الصوت”

الولايات المتحدة – كشفت شركة أمريكية النقاب عن إنجاز غير مسبوق ببناء طائرة ركاب أسرع من الصوت، وعرضت مشاهد مصورة لهذا الحدث.

وفي بث نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك” عرضت شركة “بوم سوبرسونيك” (Boom Supersonic) مشاهد لتصميم الطائرة (XB-1) التي وصفتها بالطائرة الأسرع بالتكنولوجيا المبتكرة.

وذكرت الشركة أن الإنتاج التجاري للطائرة سيستغرق وقتا وربما حتى نهاية هذا العقد على الأقل.

بينما ذكرت وكالة “رويترز” أن عددا من الشركات الأمريكية تخوض منافسة لإعادة طيران الركاب الأسرع من الصوت الذي تلاشى مع خروج الطائرة البريطانية الفرنسية كونكورد من الخدمة عام 2003.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لـ”بوم سوبرسونيك”، بليك شول، أن أول رحلة تجريبية للطائرة ستكون في النصف الثاني من 2021 على أن تدخل الطائرة (أوفرتشر)، طائرة الشركة الأسرع من الصوت، الخدمة بحلول نهاية العقد الحالي.

المصدر: RT + رويترز