ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي أنّ مفاوضات بوزنيقة تسير بشكل إيجابي، وتعدُّ خطوة جيدة نحو حلّ جزء من الأزمة السياسية في ليبيا.

لنقي وفي تصريح لقناة “الجزيرة” العربية أمس الأربعاء، قال: “بعد مفاوضات بوزنيقة من المهم إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية منفصلة عن المجلس الرئاسي الجديد”.

وشكّك في قدرة مجلسي النواب والدولة على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة جديدة في جلسة كاملة النصاب؛ نظرًا للانقسام داخل مجلس النواب، ومعارضة بعض أعضاء مجلس الدولة الذين يعتبرون أنّ مفاوضات بوزنيقة تخدم أجندات حزبية معينة واقتسام السلطة مع فريق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

لنقي رأى أنّ الأرجح هو أنّ الحوارات التي تديرها الأمم المتّحدة في جنيف هي من أجل تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.