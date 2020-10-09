ليبيا – أكد المدير التنفيذي للتطعيمات بإدارة الرعاية الصحية طرابلس الصادق البهيليل وجود نقص في التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي وذلك لعدم موافقة مصرف ليبيا المركزي على توريده بسبب أمور مالية.

البهيليل وفي تسجيل مرئي مصور نشره المكتب الاعلامي لصحة الوفاق تابعته صحيفة المرصد معلنا تأجيل التطعيمات للأطفال من سن 12 سنة بسبب نقص التطعيم إضافة إلى تطعيم مرض الورم الحليمي.

وأضاف:” أنه تم التعاقد على نصف مليون جرعة من تطعيم الأنفلونزا الموسمية والتي ستصل قرييا”، مؤكدا أن التطعيمات ستوزع على مستوى ليبيا كما سيعقبها كميات أخرى ستصل إلى مليون جرعة..

المدير التنفيذي إختتم :” هذا التطعيم ليس لها علاقة بفيروس كورونا وهو مخصص للانفلونزا الموسمية لفئات الاستحقاق وهم العاملون في القطاع الصحي وكبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة”.