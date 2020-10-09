ليبيا – أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أن التخلص من المليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية من أهم المهام لضمان مستقبل مستقر فى ليبيا وتؤكد الاشتباكات الأخيرة التى وقعت بين الميليشيات على ضرورة العمل باستمرار دون توقف لإنشاء جيش واحد تحت سلطة مدنية.

السفير الأمريكي وخلال حواره مع جريدة “بوابة أخبار اليوم” المصرية أمس الخميس أشار إلى أن القادة فى جميع أنحاء ليبيا يدركون الحاجة إلى إصلاح القطاع الأمني،معتقداً أنه يمكن تحقيق ذلك وسيكون من الأسهل تحقيق ذلك إذا تمكن القادة الليبيون من التوصل إلى سلطة تنفيذية تعمل للمستقبل.

وقال: “تحث الولايات المتحدة جميع أطراف النزاع على اختيار الحوار بدلا من صراع وبمجرد حل النزاع الليبى، فلن يكون هناك أى تبرير لاستمرار وجود المرتزقة الأجانب”.

وأكد السفير الأمريكي أن المحادثات الأخيرة فى مصر بمدينة الغردقة،خطوة هامة جداً فى الاتجاه الصحيح نحو عدم التصعيد والتهدئة فى الملف الليبي.

وأعرب عن امتنان الولايات المتحدة الأمريكية لدور مصر فى تيسير تلك المحادثات الهامة، مضيفاً:” وبشكل عام النزاع المسلح فى ليبيا حالياً اقل بكثير مما كان عليه منذ عدة أشهر ولكننا مازلنا قلقين بشأن الوجود المتزايد للقوات الأجنبية بما فى ذلك المرتزقة والمجموعات المسلحة والمفسدين الذين يمكن أن يهددوا التقدم الحالى نحو حل سلمى فى ليبيا”

السفير الأمريكي اختتم: “للأسف هؤلاء المفسدون يخدمون مصالحهم الخاصة على حساب الشعب الليبي ولكن ما يجعلني متفائلاً هو أن القادة السياسيين الليبيين بدأوا حوارًا بناء وإرادتهم متزايدة لكتابة مستقبل أفضل لليبيا خال من التدخلات العسكرية الأجنبية”.