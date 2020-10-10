ليبيا – شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتّحدة أمس الجمعة، من خلال وسائل الاتصال المرئي.

شكري تناول – وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة – موقف مصر الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن.

يشار إلى أنّ الاجتماع الوزاري قد اعتمد إعلانًا سياسيًا يستعرض عددًا من القضايا ذات الأولوية للحركة في المرحلة الراهنة، تضمّنت أهمية معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومكافحة الإرهاب وتعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك، من خلال جهود حفظ وبناء السلام.