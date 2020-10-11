ليبيا – قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أمس السبت بزيارة لمحطّة كهرباء الخمس الاستعجالية برفقة مدير عام الشركة العامة للكهرباء، والسفير الجزائري عبد القادر حجازي، ومستشار الرئيس الجزائري، ومدير شركة سونلغاز الجزائرية.

الزيارة جاءت -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للشركة- للوقوف على آخر الترتيبات لتشغيل الوحدة الأولى لمحطّة الخمس الاستعجالية بقدرة إنتاجية 250 ميجا وات، وكذلك متابعة سير أعمال صيانة وتجهيز الوحدة الثانية للدخول بها على الشبكة الكهربائية بقدرة إضافية 250 ميجا وات، وبهذا تصبح القدرة الإجمالية للمحطّة 500 ميجا وات.

وأشارت إلى أنّ تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الخمس والوحدة الثانية سيساهم في دعم الشبكة الكهربائية وتخفيف المعاناة على المواطن بالتقليل من ساعات طرح الأحمال وسيلاحظ المواطن ذلك في الأيام القادمة.

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