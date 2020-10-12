ليبيا – رحّبت بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد رفع القوّة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

البعثة الأممية أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنّ استئناف إنتاج النفط في أكبر حقول النفط الليبية يعود إلى تحسّن الوضع الأمني بحقل الشرارة، بعد المباحثات بين الجهات الأمنية، لا سيّما تلك التي عُقدت بالغردقة في مصر.

وأضافت: “إنّ ضمان الاستفادة من موارد ليبيا النفطية من دون معوّقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط مصلحة وطنية مشتركة. ويعكس هذا القرار أيضًا المناخ البنّاء الذي وجد في الفترة التي تسبق استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الفُرقاء الليبيين، وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.