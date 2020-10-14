البرتغال – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أول صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وظهر رونالدو في الصورة، وهو يتابع تدريبات زملائه من شرفة غرفته في معسكر منتخب البرتغال، في المدينة الرياضية على مشارف لشبونة، حيث تم عزله بعد أن ثبتت إصابته بكورونا.

وبدا رونالدو في صحة جيدة ويبتسم للكاميرات.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أعلن أمس الثلاثاء، أن رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية المقررة مساء اليوم الأربعاء، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، لكنه أكد أن اللاعب “بخير” ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.

وأشار الاتحاد إلى أنه أخضع بقية اللاعبين الذين خالطوا رونالدو إلى فحوصات طبية، وجاءت جميعها سلبية، وسيكون بمقدور المدير الفني فرناندو سانتوس الاعتماد عليهم في مباراة السويد.

المصدر: مواقع التواصل