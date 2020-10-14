ليبيا – طالبت مارياستيلا جيلميني رئيس كتلة فورتسا إيطاليا في مجلس النواب الإيطالي، بتدخّل حكومة بلادها في قضية الصيادين الإيطاليين المقبوض عليهم في المياه الليبية، واصفة القضية بالحسّاسة، موضّحةً أنها مستمرّة منذ الأول من سبتمبر.

جيلميني قالت وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية: “أقارب وأصدقاء الصيادين الإيطاليين الثمانية عشر المختطفين في ليبيا يتظاهرون للمطالبة بتدخّل الحكومة”.

وأضافت البرلمانية الإيطالية أنّ قوة السياسية الخارجية والدور الإيطالي في البحر المتوسّط ​​يقاس عبر هذا المشهد، مشددّة على ضرورة تمكين هؤلاء الصيادين من العودة بِحرّية.