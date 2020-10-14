ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب المقاطع محمد راشد على أنّ وجود انقسام وصراع داخل ليبيا يتبعه بالضرورة اصطفاف وانقسام أيضًا بين الدول الداعمة لكل طرف.

راشد إدعى في تصريح لموقع “عربي21″ القطري:” إنّ فرنسا ومصر ليستا استثناءً عن القاعدة، بل داعمين بقوة للجبهة الشرقية، مشيرًا إلى أنّ الدعم قُدِّم أولًا لحفتر، ثم خاب فانتقل الدعم لعقيلة صالح، ليس لأنه رئيس للبرلمان؛ بل لأنه يمثّل المنطقة الشرقية”.

وإختتم قائلاً : “هذه المبادرة المعلَن عنها لن تقدم أيّ جديد؛ لأنها لم تنطلق من أساس يجمع عليه الكثير من الأطراف كما حدث في اتفاق الصخيرات، وكذلك لأنها مجرّد محاولة لخلق قواعد لعبة جديدة يستفيد منها عقيلة صالح، ولن تستطيع فرنسا ومصر سحب البساط من تحت دول الجوار؛ لأنهم سياسيًا أكثر مصداقية على الأقل في الملف الليبي”.