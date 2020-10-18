ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنّ روسيا لها دور بارز ومهم إلى جانب أمريكا وفرنسا كلاعبين أساسيين في المنطقة.

أوحيدة أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنّه إذا لم يكن لأيّ من هذه الدول دور محوري في أيّ تسوية سياسية في ليبيا فلن تنجح.

أوحيدة أضاف: “من الممكن تجاوز رغبات تركيا أو قطر أو الإمارات أو مصر، لكن روسيا من الصعب تجاوزها والمبعوثة الأممية تدرك ذلك جيدًا، ومن المعروف أنّ روسيا وحلفاءها الليبين غير مطمئنين للنتائج المتوقّعة من الحوار الجاري الذي سيتوّج بلقاء تونس، لذلك أعتقد أنّ هذه الزيارة تأتي لجسّ نبض الروس والاطلاع على ملاحظاتهم لتقريب وجهات النظر”.