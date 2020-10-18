إسبانيا – تعرض فريق برشلونة للهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، على يد مضيفه خيتافي (0-1) في المباراة التي جمعتهما امس، وذلك ضمن الجولة السادسة من الليغا.

ويعود الفضل في فوز فريق خيتافي للاعبه خايمي ماتا، في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.

وتوقف رصيد برشلونة بعد هذه الهزيمة عند 7 نقاط من أربع مباريات، ويحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري.

بينما رفع خيتافي رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط حصدها من 5 مباريات، وتقدم إلى مركز الوصافة على سلم ترتيب الدوري، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، الذي مني بدوره بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام مضيفه قاديش وبالنتيجة ذاتها (0-1) اليوم أيضا.

المصدر: RT