ليبيا – رأى قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إنّ سبب زيارة المبعوثة الأممية لموسكو، هو وضع روسيا في التفاصيل المتعلّقة باجتماعات تونس القادمة.

حويلي أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنّ الزيارة تهدف للحصول على أكبر قدر من التوافق على مُخرجاتها مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمتدخّلة في الشأن الليبي.

وعند سؤاله عن فرص نجاح البعثة الأممية في إقناع الروس بالاندماج سريعًا في الحلول السياسية وسحب المرتزقة، علّق بالقول: “هذه مهمة صعبة، لعدة أسباب، أهمّها أن الروس غير راضين عن نشاطات المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز”، وفق تقديراته.