ليبيا – أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن تركيا تزيد من التوتر وتقوض الاستقرار الإقليمي وتتدخل في سوريا وترسل مرتزقة إلى ليبيا وإلى إقليم كاراباخ.

أناستاسيادس وفي كلمة له في قمة عقدت اليوم الأربعاء في نيقوسيا تجمع رؤساء مصر وقبرص ورئيس حكومة اليونان وفقاً لما نقله موقع “العربية .نت” قال: “أكدنا على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية ضد كل من يدعم الجماعات المسلحة والإرهابية في المنطقة”، مشيراً إلى أن العلاقات الثلاثية ليست ضد أي دولة وإنما تهدف للسلام والاستقرار في شرق المتوسط.

كما دعا تركيا لاحترام القوانين الدولية وعدم انتهاك السيادة القبرصية.

وتابع:”ناقشنا دعم وتعزيز التعاون الثلاثي في مجالات عدة وخاصة الطاقة، ونرحب بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط”، مؤكداً على ضرورة وقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وحول عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا في مياه اليونان بشرق المتوسط وصفها الرئيس القبرصي بأنها “غير قانونية”.