ليبيا – طالب مجلس الدولة الإستشاري الذي تسيطر عليه كتلة الإخوان المسلمين على لسان ناطقه محمد عبد الناصر رئيس المجلس الرئاسي بسحب قرار تكليف محمد بعيو من على رأس المؤسسة الاعلامية.

وبحسب تصريحات نقلتها عنه قناة ” ليبيا الأحرار ” التي تشن حملة شعواء ضد محمد بعيو ، رفض عبد الناصر التصريحات والقرارات الأخيرة له .

وكان بعيو قد اتهم سليمان دوغة مدير قناة ليبيا لكل الأحرار باختلاس مبلغ 35 مليون دينار صرفت له من حكومة زيدان لتأسيس قناة إخبارية للدولة قبل ان يتعرض بعيو للخطف بعدها بساعات .

وقال المتحدث باسم مجلس المشري : ” نرفض وصف بعيو لعملية بركان الغضب وتضحيات الأبطال من قوات الجيش والقوات المساندة التي كانت تهدف لصد العدوان على العاصمة طرابلس بأنها حرب أهلية”،

وفي ذات السياق رفض مكتب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا المتحالف مع الإخوان المسلمين ، رفض التعليق على حادثة خطف بعيو وقال منذ الصباح ان بيانًا سيصدر إلا أنه لم يصدر شيء فيما بدا أنها موافقة ضمنية على واقعة الخطف لإجبار بعيو على الإستقالة أو الإقالة .

كما استهجن المتحدث باسم ” مجلس الإخوان ” التعيينات الأخيرة التي صدرت منه وتكليف شخصية مثيرة للجدل، وفق تعبيره.

وفي الأثناء تواصل كل من قناة ليبيا بانوراما وشبكة الرائد الأذرع الإعلامية لحزب العدالة والبناء حملتها على بعيو مطالبة السراج بإلغاء القرار في خطوة تهدف منها الجماعة طرح إسم بديل للسيطرة على الإعلام الحكومي وفقًا لما أعلنه بعيو نفسه قبل خطفه .

يشار إلى أن ممثلو الإخوان وحزب التجمع الإسلامي في المجلس الرئاسي محمد عماري وعبدالسلام كاجمان كانوا قد طالبوا السراج بسحب قرار التعيين معللين ذلك لصدوره بالمخالفة للإتفاق السياسي في وقت تعد فيه كل القرارات أصلًا مخالفة منذ غياب شرط الإجماع عن المجلس بإستقالة ومقاطعة نصف أعضائه .

المرصد – متابعات