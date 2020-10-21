ليبيا – رحّبت فرنسا باستئناف المحادثات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي بدأت أمس الأول في جنيف تحت إشراف الأمم المتّحدة، داعية إلى التوقيع في هذا الإطار على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ينص على وقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة ومغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وفقًا للمبادئ المعتمدة في المؤتمر من برلين.

وجاء ذلك في بيان للسفارة الفرنسية ووفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية بشأن استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ضباطًا رفيعي المستوى ممثّلين عن الجيش وحكومة الوفاق تحت إشراف بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا.

وقالت في البيان إنها ملتزمة بأن يحرز الحوار السياسي بين الليبيين تقدمًا متوازيًا بشكل شامل، ضمن الإطار الذي اقترحته الأمم المتحدة لإجراء انتخابات على أساس البارامترات المعتمدة من الليبيين.

وأضافت فرنسا في البيان أنّ الدول المجاورة لليبيا التي لها مصلحة مباشرة في تثبيت الاستقرار في البلد، يجب أن تكون طرفًا كاملًا في هذه العملية.