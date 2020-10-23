ليبيا – أعلنت مؤسسة النفط بطرابلس عن رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي السدرة وراس لانوف اعتبارًا من اليوم الجمعة 23 اكتوبر 2020 ، مبينةً بأنها أعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الامن والسلامة العامة و سلامة العمليات.

مؤسسة النفط أكدت في بيانٍ لها تلقت المرصد نسخة منه، على مغادرة من وصفتهم بـ” القوات الأجنبية ” بمنطقة الميناء بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات.

وتعدت المؤسسة في بيانها بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية ، مبينةً بأنه مع مباشرة الإنتاج من حقول شركتي الواحة والهروج فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل في اليوم خلال أسبوعين وسيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع.

وأضافت المؤسسة بأن إنتاج الغاز المغذي لوحدات انتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة و شمال بنغازي سيزداد ، مضيفةً :” إلا أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات اللازمة لاجراء عمليات الصيانة واصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلة العام 2020م يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات بحسب نص البيان.