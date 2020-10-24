ليبيا – رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم السبت باتفاق وقف النار في ليبيا.

رئيس البرلمان العربي أعرب وفقًا لموقع قناة “العربية” عن ترحيبه بالاتفاق الموقّع في جنيف بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق والجيش، لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وأكّد أن هذا الاتفاق يُمثّل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار الدولة، مشيدًا بالروح الإيجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته مصر نهاية سبتمبر الماضي، وصولًا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة الجمعة.

وناشد رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية مواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي، بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلًا نهائيًا يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، ويُحقّق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازهار.

كما شدّد على دعم البرلمان العربي ومساندته لكافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا التي ترتضيها الأطراف الليبية والشعب بعيدًا عن التدخّلات الخارجية.