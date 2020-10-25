صالح وفي لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما، أوضح أن المملكة حرصت منذ مسار الصخيرات على أن توفّر للإخوة الليبيين كل الفرص المتاحة للوصول إلى حلول.

وأبرز بهذا الخصوص أنّ اهتمام المملكة ومتابعتها لمسار الحل السياسي في إطار الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة مؤخرًا، أثمرا توافقًا حظي برضى جميع الليبيين بتشكيل المناصب السيادية المعروفة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات، التي تم توزيعها بين الأقاليم التاريخية الثلاثة بما يرضي الليبيين، وبما تعارفوا عليه تاريخيًا حسب تعبيره.

المستشار صالح قال في ختام حديثه بأن الليبيين يتطلّعون إلى عقد لقاءات أخرى، بدعم من المغرب، للدفع في اتجاه الحل السياسي وإنجاح مختلف مراحله، مشيرًا إلى أن الليبيين استبشروا خيرًا بنتائج الحوار السياسي، حيث بدأت حركة الطيران في الانتقال من طرابلس إلى شرق ليبيا، وستفتح الطرق في الأيام المقبلة، كما انتعش سعر الدينار الليبي نتيجة للتطورات الإيجابية المسجلة مؤخرًا.