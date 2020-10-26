ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الاثنين بيانًا بشأن الإعلان عن توقيع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إتفاقيات أمنية مع قطر.

القيادة العامة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إن ما قامت به دولة قطر التي تعد أكبر داعم للإرهاب من إستخدام لمن وصفتهم بـ”عملائها في ليبيا” اليوم من توقيع ماسمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 .

وأكد قيادة الجيش على أن ما تم الاعلان عنه يعد محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.

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