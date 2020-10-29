ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب أن الجيش يتابع ردود الأفعال المختلفة على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف.

المحجوب وفي رسالة وصلت لموقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس أشار إلى أن الاتفاق يجسّد طموحات ورغبات وحقيقة ما يريده المواطن الليبي، خاصّة أن لقاء جنيف اتسم بنقاش مسؤول وضع نصب عينيه مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وشدد على أن ردود الفعل المحلية داعمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتؤكّد مدى وطنية الذين دعموا هذا الاتفاق والذين يرفضون فتح أي مجال لارتهان القرار الوطني للإرادة الأجنبية.

وأضاف أن الشعب الليبي يدعم العمل مع كل شركاء الوطن لتنفيذ الاتفاق وبنوده والاهتمام بالشباب لترك السلاح والاتجاه للتنمية والانخراط في مختلف المؤسسات والقضاء على الجريمة والعصابات.

المحجوب شدد على أن الليبيين أدركوا أنه آن الأوان لقطع دابر الإرهاب وصانعيه من التنظيمات المختلفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان المفسدين، الذي لم يهمه الوطن فسعى لنهب ثرواته وتمزيق نسيجه وضرب تآلفه.

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