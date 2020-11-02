ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني أمس الأحد على نتائج زيارة العمل التي أجراها رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية إلى مدن ومناطق سرت وهراوة وخليج السدرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسّسة المهندس عوض الدرسي.

الدرسي أوضح خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق، فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشاكل الصرف الصحي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة عقد اجتماع موسع لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه هذه البلديات.

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