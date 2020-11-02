ليبيا – عقد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية اجتماعًا طارئًا أمس الأحد، لمناقشة ترتيبات الحوار المزمع عقده في تونس يوم 9 نوفمبر الجاري.

المجلس أصدر بيانًا عقب الاجتماع وفقًا لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة الليبية، جدد خلاله التزامه بالحوار والمصالحة طريقًا وحيدًا لحل الأزمة الليبية وذكر بجهوده في هذا الإطار، مستدركًا أن قوائم المدعوين للحوار في تونس أوضحت أنه حوار داخل طرف واحد بعد إقصاء الطرف الآخر.

وأضاف البيان أن القائمة التي أعلنتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا من 75 شخصية، تضمّنت أعضاء من تنظيمات مصنفة إرهابية، من جماعة الإخوان والمقاتلة والجبهة الإسلامية، وهؤلاء موقعهم الصحيح قوائم النائب العام وليس قوائم الحوار بحسب نص البيان.

واتهم المجلس في بيانه المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز بأنها تنكّرت لقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، وانحرفت بالبعثة من بعثة دعم ليبيا إلى سلطة حكم ليبيا.

كما دعا المجلس في بيانه أبناء القبائل والمدن الليبية إلى التعبير عن إرادتهم الحرة وأمانيهم في أن يعيشوا في أمن وطمأنينة ورخاء وازدهار.

ودعا المجلس القوّات المسلحة إلى أن تستجيب لإرادة الليبيين الرافضين لتدوير أعدائهم والمتسببين في معاناتهم من السياسيين المتصارعين على السلطة بالمشهد الحالي، وأن تضطلع بمهامّها في الحفاظ على سيادة الدولة وأمنها ووحدتها وحرية مواطنيها.