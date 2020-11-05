ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ستعجز عن المساس بأي عنصر ميليشياوي آخر من القيادات المطلوبة دوليًا، أو من قيادات الميليشيات بشكل عام.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، أرجع عدم قدرة الوفاق المساس أي عنصر ميليشياوي إلى ما تملكه هذه القيادات من ترسانة أسلحة وعلاقات ونفوذ وموالين كثر بحكم المصالح.

وأضاف: “كما أنها تملك أيضًا وثائق تدين قيادات حكومة الوفاق كافة بتهم مختلفة ما بين فساد وسرقات كبرى، والقبض عليهم قد يهدد بتسريب هذه الوثائق للإعلام”.

وقال: “حتى الآن لم تصدر حكومة الوفاق أي تصريح يتعلق بتسليم البيدجا للإنتربول، وربما يكون هناك وعد أعطي لميليشيات الزاوية بعدم تسليمه نهائيًا، ولذا انسحبوا من العاصمة”.

التكبالي أعتبر أن اعتقال البيدجا جاء في إطار تصفية الحسابات الداخلية، وتحديدًا بعد أن وجّه الأخير اتهامات لقيادات في مؤسّسة النفط بالسرقة والتهريب.

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