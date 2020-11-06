ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن طائرات الشحن العسكرية التركية لم تتوقف عن الهبوط في القواعد التركية بليبيا بعد اتفاق جنيف.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة قال:” اخبروا السيدة سيتفاني وليامز ان طائرات الشحن العسكرية التركية لم تتوقف عن الهبوط في القواعد التركية بليبيا بعد اتفاق جنيف ، لعلها لاتعلم؟”.

وأضاف:”قولوا لها أنه في نفس وقت موعد مؤتمرها الصحفي الذي تحدثت فيه عن نتائج حوار جنيف وبشرت العالم وكل الليبين بالتوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار هبطت طائرة شحن تركية في قاعدة عقبة بن نافع (الوطية) تزامناً مع خروج اردوغان على الإعلام ليقول لنا انه لا يعتقد ان اتفاق وقف إطلاق النار سوف يصمد طويلاً ويصفه بانه هش !؟”.

وتابع :”ثم اخبروها لعلها ايضاً لا تعلم إنهم رفضوا فتح الطريق الرابط بين الشرق والغرب ثم قبضوا على مسافرين من بنغازي بعد اتفاق لجنة 10 في غدامس كما احبت ان تسميها !؟”

عضو البرلمان اختتم :”ثم اخبروها وأكدوا لها أننا خفظنا خطابنا الإعلامي ولم يخفضوا !؟ و أننا رضينا بان توصف وطنيتنا و توصيفنا للحالة المليشياوية ودفاعنا عن طرابلس والتحريض على المرتزقة السوريين قبلنا ان يوصف بالتحريض والتصعيد الاعلامي وان تكون هنالك فقرة في لقاء جنيف وغدامس تجبر صرير اقلامنا على التوقف عن البوح والبكاء لكنهم لم يقبلوا ولن يتوقفوا ”

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