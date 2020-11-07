إنجلترا – كثيرا ما يرد اسما كيت وميجان عند الحديث عن الذوق المتميز في اختيار الأزياء، لكن بنظر رئيس تحرر مجلة “فوج” البريطانية، فإن الأمير تشارلز هو أكثر الرجال أناقة.

وقال رئيس تحرر المجلة إدوارد إنينفول للأمير تشارلز في مقابلة أعدت للنشر في أحدث أعداد مجلة الأزياء والموضة “أنا معجب دوما باختيار ملابسك”.

وبدا أن هذا الإطراء فاجأ ولي العهد، الذي رد ضاحكا “ظننت أني مثل ساعة توقفت عن العمل… ثم يأتي الناس بعد 25 عاما ليرتدوا مثل ما أرتديه”. وأضاف “يسرني جدا أن ترى أن هذا ذوق متميز، أنا أهتم بالتفاصيل والألوان وأشياء من هذا القبيل”.

ولا يحظى رجال العائلة البريطانية عادة بنفس الاهتمام الذي ينصب على نسائها عند الحديث عن الأزياء والموضة.

وسبق أن ظهرت كيت زوجة وليام، ابن تشارلز الأكبر، على غلاف مجلة فوج، في حين شاركت ميجان زوجة شقيقه الأصغر هاري في تحرير “فوج” بناء على دعوة من المجلة.

وأجرت “فوج” الحديث مع تشارلز، الذي يناصر قضايا البيئة منذ وقت طويل، للحديث عن التزامه بما يطلق عليه الموضة المستدامة التي تضع في الحسبان العوامل البيئية والاقتصادية، وهو ما قال إنه أمر يحرص عليه دائما.

وقال “أنا واحد من الناس الذين لا يحبون التخلص من أي شيء. لذلك أفضل صيانة الملابس بل وإصلاحها إذا اقتضى الأمر عن التخلص منها”. ودعا المصنعين والمستهلكين للحد من الإهدار.

وأضاف “أعتقد أن هناك فرصا ضخمة، لا سيما الآن، في قطاع الموضة المستدامة ككل لمواجهة هذا الاتجاه غير المألوف لإنتاج ملابس سريعة الاستهلاك أو أي شيء سريع الاستهلاك، صراحة”.

المصدر: “رويترز”

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