ليبيا – قال رئيس مجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية في ليبيا عادل ياسين إن الدعوة الأفريقية للتعاون مع الحكومة الليبية وسحب اعترافها من حكومة فائز السراج جاءت بعد توجس دول القارة السمراء خوفًا من العلاقات بين حكومة السراج وتركيا، وإغراق الأخيرة طرابلس بالسلاح والمرتزقة.

ياسين تساءل في تصريح لموقع “العين الاخبارية” أمس الإثنين عن إمكانية موافقة المجتمع الدولي على الدعوات الأفريقية المطالبة بالاعتراف بحكومة شرق ليبيا، مشيرًا إلى أن الضغوط الأوروبية والدولية قد تحول دون إتمام ذلك.

وكشف عن عملة أفريقية كانت ستخرج للنور وهي الدينار الذهبي الأفريقي الذي كان سيتخدم بين دول القارة السمراء بديلًا لليورو والدولار، إلا أن تدخّل الناتو في ليبيا عام 2011 أفشل تلك الخطوة.

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