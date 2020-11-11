ليبيا – قال المتحدّث باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبد الناصر إن المباحثات ما زالت مستمرة حول خارطة الطريق التي عرضتها البعثة الأممية.

عبد الناصر أكد في تصريح لموقع “عربي 21” القطري على أن أسماء بعض الشخصيات تتوارد في أروقة المباحثات من أجل رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، ولكن لم تحسم الأمور بعد والمباحثات مستمرة.

وفي رده على سؤاله حول إجراء عملية المراجعة النهائية على وثيقة البرنامج السياسي من قبل لجنة التعديلات وفريق مشترك من البعثة الأممية، وتوقّع اعتماد وثيقة البرنامج السياسي نهائيا في ختام الجلسة الثانية، أجاب بالقول: “المعلومات التي لدي أن اعتماد نتائج نهائية ما زال مبكرًا الحديث عنها”.

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