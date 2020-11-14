ليبيا – نفى تكتل إحياء ليبيا في بيان له اليوم السبت ترشّح رئيسه عارف النايض وأعضاء التكتّل (إحياء ليبيا) لأيّ مناصب من خلال جلسات “الحوار السّياسي اللّيبي” في تونس.

تكتل إحياء ليبيا شكر في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه إستجابة الأمم المتحدة لدعوته وكثير من الليبيين بشأن الالتزام المطلق بتاريخ محدّد لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا وذلك بإعلان البعثة بأن موعد الانتخابات سيكون بتاريخ 24 ديسمبر 2021 ، مطالبًا البعثة بتثبيت التزامها، وإلزامها للجميع، بتاريخ الانتخابات التي أعلنت عنه، وذلك بصياغته في صورة قرار ملزم من مجلس الأمن، لتطمين الشّعب الليبي الذي تعوّد التّسويف والمماطلة في تاريخ تلك الانتخابات في إعلانات سابقة.

وأكد البيان على أن الأساس الدستوري للإنتخابات يعد جاهزًا (وهو القرار رقم 5 لسنة 2014 والتعديلات الدستورية المضمّنة لمقرّرات لجنة فبراير)، مبينًا بأنه قرار لا يزال مُلزمًا كونه إتخد من البرلمان بنصاب صحيح وأغلبية مطلقة، ولم يصدر عن الجسم التشريعي الشرعي ما يبطله، فضلاً عن كونه يغني عن المزيد من التأخير باصطناع إشاكالات مفتعلة عن “القاعدة الدّستورية”.

وأعرب تكتل إحياء ليبيا عن أسفه لعدم مراعاة البعثة الأممية لباقي مقترحاته بشان ضرورة “الشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي الليبي” و “احترام الحقائق الديموغرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقية”، حيث حُرمت مناطق ومدن وقبائل كاملة من التّمثيل المنصف في جلسات الحوار الدائرة في تونس.

وشكر تكتل إحياء ليبيا في ختام بيانه أعضاء الحوار السياسي اللذين رشحوا رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المزمع تشكيلها من خلال الجلسات الدائرة في تونس، مقدمًا إعتذاره لهم وأن لا رغبة للتكتل في المشاركة بأيّ شكل من الأشكال في الحكومة المزمع تشكيلها، وذلك لأنه يفضل التّركيز على المشاركة السّياسيّة فقط بعد إرجاع الأمانة إلى صاحب الأمانة والشّرعيّة الحقيّقيّة وهو الشّعب اللّيبي من خلال الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة المعلن عنها.

وكشف تكتل إحياء ليبيا في ختام بيانه على أنه سيُطلق حملاته للانتخابات الرئاسيّة بمرشّحه الرئاسيّ عارف النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانيّة، بمرشحين شباب يشاركونه في رؤيته الجامعة لليبيا (رؤية إحياء ليبيا) ، مبينًا بأنه سيقوم ب فتح فروع التّكتّل في أرجاء البلاد في أقرب وقت، لإقامة الدّورات التّدريبيّة والمناشط الشّبابيّة، بالتّعاون مع (مجمع ليبيا للدّراسات المتقدمة.

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