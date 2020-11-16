ليبيا – علق عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية بشير قنديل على ما يجري في الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس.

قنديل أضاف خلال تصريح لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “في هذا اليوم يلتقي الثوار والأحرار لصد كل الخائنيين للوطن، ونحن اجتمعنا وتنادى كل الأحرار وكل المدن من ربوع ليبيا لقول كلمة صريحة”.

واعتبر أن الذي يحاك ويدار في تونس لا يمثل من وصفهم بـ “الأحرار” بل هو اجتماع فيه كل الخيانة لهذا الوطن، متمنيًا أن يجتمع كل “الأحرار والثوار” لهذا الوطن للتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

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