ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين استعدادات المؤسسة الوطنية للموارد المائية لاستقبال فصل الشتاء، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة عوض الدرسي.

الثني اطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على استعدادات المؤسسة الوطنية للموارد المائية لاستقبال فصل الشتاء بما يكفل تسليك شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تفاديًا لخسائر الفياضانات والسيول.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن كافة الإدارات والعاملين بالمؤسسة يبذلون قصارى جهدهم لأعمال التنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك عمليات الكسح، وتسخير كافة الإمكانيات التابعة لتلك الإدارات خلال موسم تساقط الأمطار.

وبدوره، شدد الثني على ضرورة تكاتف كل الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى لهطول الأمطار.

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